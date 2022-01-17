РИАМО - 17 янв. В Подмосковье будут совершенствовать систему записи к врачу, так как много жалоб связано с этим вопросом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас 40% жалоб в здравоохранении связаны с записью к врачу. <...> Мы должны службу записи к врачу оттачивать дальше», - сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Он отметил, что проще всего записаться через портал госуслуги, но этот инструмент доступен не всем.

Также в Московской области ведут активную работу по модернизации поликлиник. В этом году в регионе планируется построить 11 и капитально отремонтировать 10 поликлиник.