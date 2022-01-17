РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 янв. Стационар Красногорской городской больницы №1 за последнюю неделю принял более 700 пациентов, сообщила главврач лечебного учреждения Анжелика Евзерихина.

Глава горокруга Дмитрий Волков провел традиционное оперативное совещание в понедельник. Основными вопросами повестки стали оперативная обстановка в округе, подготовка к Крещению и уборка округа от снега.

«За минувшую неделю в стационар поступило 716 пациентов. Выписано 523. В ковидном стационаре есть 28 свободных мест, реанимация занята полностью», – сказала Евзерихина.

Она отметила, что за последнюю неделю стационар принял больше пациентов, чем за все зимние праздники. Выросло и число вызовов на дом – 3414.

«Нагрузка выросла, но пока справляемся», – заключила Евзерихина.