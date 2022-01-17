РИАМО - 17 янв. В Подмосковье необходимо мобилизовать работу по уборке снега после прошедшего сильного снегопада, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Сильные снегопады, которые прошли в Московском регионе на минувшей неделе, принесли порядка 30-35% от месячной нормы осадков. Также в области высота сугробов превысила 50 см.

«Сегодня до конца дня (усилить работу по уборке снега - ред.). И это требует от нас особенной мобилизации. Причем не только уборка снега, но и вывоз снега», - сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Губернатор добавил, что сугробы выросли настолько, что снег приходится вывозить на более тяжелой технике.