РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 янв. С дворовых и общественных территорий городского округа Люберцы за минувшую неделю вывезли порядка 740 кубометров снега, сообщила начальник управления благоустройства администрации Елена Чиркова на еженедельном оперативном совещании.

«С 9 по 16 января управляющими подрядными организациями ежедневно проводились работы по содержанию городских и дворовых территорий. Всего было привлечено 126 единиц спецтехники, 1318 сотрудников. Собрано и вывезено порядка 740 кубометров снега», — сказала Чиркова.

Она добавила, что всего на территории горокруга находится 679 дворов, 527 детских игровых площадок и 437 спортивных площадок.