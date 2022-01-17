РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 янв. По 23 января ограничено движение транспорта на участке улицы Коломийца в Домодедове в связи с проведением ремонтных работ МУП «Домодедовский водоканал», сообщается на официальной странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Движение ограничено от дома 60 на ул. Коломийца до дома 55 на ул. Заречной с занятием одной полосы при движении в центр города. Движение возобновится 23 января с 17:00.

Водителям приносят извинения, их просят выбирать пути объезда.