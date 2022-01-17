РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 янв. Свыше 30 преступлений раскрыли полицейские подмосковного Красногорка за минувшую неделю, сообщил замначальника полиции по охране общественного порядка подполковник полиции Александр Жидков.

Глава городского округа Дмитрий Волков провел еженедельное оперативное совещание с профильными заместителями, руководителями направлений деятельности, экстренных служб, управляющих и ресурсоснабжающих организаций.

«С 10 по 16 января поступило 9 сообщений о преступлениях, из них раскрыто 6. Кроме того, за неделю раскрыто 29 преступлений из числа ранее совершенных», - сообщил Жидков.

Он также добавил, что в территориальные подразделения за отчетный период был доставлен 21 человек, из них 17 – за административные правонарушения.