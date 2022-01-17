РИАМО - 17 янв. За прошедшую неделю в Подмосковье фиксируют отсутствие роста госпитализаций пациентов с коронавирусом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«За прошедшую неделю госпитализация не выросла. С точки зрения поступивших и тех, кто выписался, мы имеем минусовой баланс. Вместе с тем, ситуация требует внимания», - сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.
Губернатор добавил, что обратился к министру обороны РФ Сергею Шойгу, чтобы открыли дополнительные койки во временном госпитале в парке «Патриот».
За сутки в регионе зафиксировали 3388 случаев заболевания, умерли 44 Covid-пациента, вылечились 668 человек.
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