«За прошедшую неделю госпитализация не выросла. С точки зрения поступивших и тех, кто выписался, мы имеем минусовой баланс. Вместе с тем, ситуация требует внимания», - сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.