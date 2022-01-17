РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 янв. С 17 по 23 января в Щелкове проводится профилактическое мероприятие «Тахограф» с целью снижения аварийности с участием грузопассажирского транспорта, профилактики нарушений режима труда и отдыха водителями, а также контроля оснащения транспортных средств тахографами, сообщает пресс-служба отдела ГИБДД МУ МВД России «Щелковское».

В целях повышения безопасности перевозок пассажиров и грузов, защиты жизни и здоровья граждан, сотрудники ГИБДД проверяют, как водителями соблюдаются установленный режим труда и отдыха. Кроме того, все проверяемые транспортные средства данной категории должны быть оснащены цифровыми тахографами с блоком, включающим средство криптозащиты информации (СКЗИ).

Госавтоинспекция напоминает, что за несоблюдение указанных требований предусмотрена административная ответственность водителей и должностных лиц автотранспортного предприятия, которая влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 3 тыс. рублей, на должностных лиц - от 5 до 10 тыс. рублей.