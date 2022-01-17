РИАМО - 17 янв. В Московской области фиксируют рост заболеваемости коронавирусом, связанный с новой волной и приходом штамма «омикрон», сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Очередная волна пришла к нам. Мы видим, что <...> в прошлый понедельник было 800 выявленных случаев. Сейчас почти 3,5 тыс.», - рассказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

За минувшие сутки в регионе подтвердили 3388 случаев Covid-19, с начала пандемии зафиксировали 666 979 случаев заболевания.

Ранее губернатор заявил, что в Подмосковье готовятся противостоять штамму коронавируса «омикрон». Так, заранее вдвое увеличили число коек для Covid-пациентов во временном госпитале в парке «Патриот».

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