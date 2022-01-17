РИАМО - 17 янв. В Московской области фиксируют рост заболеваемости коронавирусом, связанный с новой волной и приходом штамма «омикрон», сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
За минувшие сутки в регионе подтвердили 3388 случаев Covid-19, с начала пандемии зафиксировали 666 979 случаев заболевания.
Ранее губернатор заявил, что в Подмосковье готовятся противостоять штамму коронавируса «омикрон». Так, заранее вдвое увеличили число коек для Covid-пациентов во временном госпитале в парке «Патриот».
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