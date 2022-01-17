РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 янв. Почти 500 обращений поступило в Единую диспетчерскую службу жилищно-коммунального хозяйства Люберец, системы «Инцидент» и «Добродел» по теме благоустройства за неделю, сообщила начальник управления благоустройства администрации Елена Чиркова в понедельник на еженедельном оперативном совещании.

«За период с 10 по 16 января посредством системы «Инцидент» поступило 31 обращение. Основная доля — по очистке территорий от снега и наледи управляющей организацией «ПИК-Комфорт». Все обращения отработаны, закрыты в регламентные сроки», — сказала Чиркова.

С 10 по 14 января по системе «Добродел» поступило 185 обращений. Большая часть вопросов связана с уборкой территорий от снега и наледи управляющей организацией АО «ЛГЖТ».

«Управлением благоустройства данная категория обращений взята на особый контроль. По-прежнему ведутся выездные проверки территорий», — добавила Чиркова.

В ЕДС ЖКХ по теме благоустройства с 7 по 15 января обратились 276 раз.