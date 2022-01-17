РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 янв. В подмосковном Красногорске за минувшую неделю в результате технологических сбоев дважды отключали холодную воду и один раз – тепло, сообщил директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Красногорска» Сергей Криворот.

Глава горокруга Дмитрий Волков провел традиционное оперативное совещание в понедельник. Основными вопросами повестки стали оперативная обстановка в округе, подготовка к Крещению и уборка округа от снега.

«В период с 10 по 17 января в Красногорске имели место следующие технологические нарушения: отключение холодного водоснабжения – 2 раза, теплоснабжения – 1 раз, электроснабжения – 4», – сказал Криворот.

Отключений ГВС и газоснабжения не зафиксировано.

«Все технологические нарушения были устранены в установленные сроки», – отметил Кривоврот.