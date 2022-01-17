РИАМО - 17 янв. Градостроительно-земельная комиссия Москвы приняла решение о предоставлении земельного участка в Западном административном округе города для реализации проекта развития железнодорожной инфраструктуры на Киевском направлении МЖД. Об этом сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Участок площадью 0,17 га расположен на 5-ой улице Лазенки. Срок аренды – 6 лет.

«Для размещения проектируемого объекта железнодорожной инфраструктуры, необходимого для реализации проекта «Развитие Киевского направления Московского железнодорожного узла для усиления пригородного пассажирского движения. Строительство III главного пути на участке Солнечная – Апрелевка», – рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Там планируют построить канализационную сеть для обеспечения функционирования III главного пути. Участок свободен от объектов капитального строительства.

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