РИАМО - 17 янв. Градостроительно-земельная комиссия Москвы приняла решение о предоставлении земельного участка в Западном административном округе города для реализации проекта развития железнодорожной инфраструктуры на Киевском направлении МЖД. Об этом сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.
Участок площадью 0,17 га расположен на 5-ой улице Лазенки. Срок аренды – 6 лет.
Там планируют построить канализационную сеть для обеспечения функционирования III главного пути. Участок свободен от объектов капитального строительства.
Соединительную ветку построят между Киевским и Смоленским направлениями МЖД в Москве>>
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