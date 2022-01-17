РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 янв. Пять человек, в том числе 1 ребенок, пострадали в результате дорожно-транспортных происшествий на территории подмосковного Красногорска за неделю, сообщил директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Красногорска» Сергей Криворот.

Глава горокруга Дмитрий Волков провел традиционное оперативное совещание в понедельник. Основными вопросами повестки стали оперативная обстановка в округе, подготовка к Крещению и уборка округа от снега.

«В период с 10 по 17 января в Красногорске зафиксировано 3 ДТП, в которых пострадали 5 человек, в том числе 1 ребенок», – сказал Криворот.

По его словам, ДТП с участием общественного транспорта не произошло.