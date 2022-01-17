РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 янв. Шесть пожаров произошло на территории подмосковного Красногорска за минувшую неделю, сообщил директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Красногорска» Сергей Криворот.

Глава горокруга Дмитрий Волков провел традиционное оперативное совещание в понедельник. Основными вопросами повестки стали оперативная обстановка в округе, подготовка к Крещению и уборка округа от снега.

«В период с 10 по 17 января по пожарной службе 6 вызовов. Погибших нет, пострадавших нет», – сказал Криворот.

По его словам, пожаров, причиной которых стало бы использование пиротехнических средств, не произошло.