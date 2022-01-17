РИАМО - 17 янв. Врач-сомнолог Анатолий Литвин рассказал, что отсутствие здорового сна и частая бессонница могут привести к серьезным заболеваниям сердечно-сосудистой системы и развитию аритмии, сообщает «Вечерняя Москва».

Специалист считает, что именно бессонница ставит под угрозу работу сердца. Ученые доказали, что чем короче и беспокойнее сон, тем меньше продолжительность жизни человека.

«Одной из причин бессонницы являются болевые ощущения. Например, если болит спина или нога, зуб или другой участок тела. Поэтому снотворное не поможет, нужно идти к врачам, которые смогут устранить основную проблему», — отметил Литвин.

Он отметил, что есть так называемая «гормональная» бессонница. Уснуть не дают заболевания щитовидной железы, ночная тахикардия, сахарный диабет второго типа и частые мочеиспускания.

По словам врача, хронический стресс, заболевания сердца, одышка и сердцебиение, а также повышение давления и головные боли — все это соматические причины. Их надо лечить не снотворными, а у специалистов.

На развитие бессонницы могут повлиять и внешний факторы, к примеру, смена часовых поясов и характер работы.

Хроническая бессонница чаще всего нарушает функцию сосудов эндотелия: это влечет за собой прогрессирование ишемической болезни сердца и раннее развитие атеросклероза. Сердечная аритмия является еще одной проблемой, которую порождает нездоровый сон, отметил эксперт.