РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 янв. Более 7,1 тыс. раз жители подмосковного Красногорска обращались в систему-112 за минувшую неделю, сообщил директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Красногорска» Сергей Криворот.

Глава горокруга Дмитрий Волков провел традиционное оперативное совещание в понедельник. Основными вопросами повестки стали оперативная обстановка в округе, подготовка к Крещению и уборка округа от снега.

«В период с 10 по 17 января принято 7 171 обращение, на 410 больше, чем за аналогичный период 2021 года», – сказал Криворот.

По его словам, справочно-информационный характер носили 3 676 обращений. В скорую помощь поступило 2 655 обращений, в полицию – 713, в газовую службу – 45, в пожарно-спасательную службу – 41.