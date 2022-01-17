РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 янв. Сотрудники ГИБДД Подольска до 23 января уделят особое внимание контролю соблюдения режима труда и отдыха водителями грузопассажирского транспорта, а также проверят наличие тахографов в транспортных средствах, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

В целях снижения аварийности с участием грузопассажирского транспорта, профилактики нарушений режима труда и отдыха водителями, а также контроля оснащения транспортных средств тахографами, в период с 17 по 23 января на территории обслуживания ОГИБДД УМВД России по Подольску пройдет профилактическое мероприятие «Тахограф».

Тахографы представляют собой средства контроля, которые в автоматическом режиме фиксируют информацию о том, с какой скоростью и по какому маршруту двигалось транспортное средство, а также о режиме труда и отдыха водителя. Он фиксирует превышение скорости и чрезмерную усталость водителя. Кроме того, показания тахографа позволяют установить виновность или невиновность водителя в дорожно-транспортном происшествии.