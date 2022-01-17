РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 янв. Генподрядчика обязали представить график работ по достройке детсада на Колхозной улице в Подольске, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске председатель комитета по строительству и архитектуре администрации округа Сергей Цаплинский провел выездное совещание с генподрядчиком ООО «Триумф» на строящемся объекте – дошкольном образовательном учреждении на 340 мест на улице Колхозной, 10.

На совещании обсуждались вопросы, связанные с выносом кабельных сетей и газопровода с территории строительной площадки, а также предоставлением скорректированной схемы узла учета по теплоснабжению. Также были рассмотрены вопросы, связанные с выполнением работ по монтажу систем вентиляции и отопления. Цаплинский обязал ООО «Триумф» представить откорректированный график производства работ в связи с появлением дополнительных задач.

Детский сад на улице Колхозной планируется сдать в эксплуатацию в IV квартале 2022 года.