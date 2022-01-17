РИАМО - 17 янв. В Москве пик переселения горожан в рамках программы реновации может быть достигнут через 2 года, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Объемы строительства жилья по реновации постоянно нарастают. В 2022 году мы планируем построить порядка 100 домов и начать переселение 38 тыс. жителей, а на пик переселения мы можем выйти уже в ближайшие 2 года», — отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в мегаполисе до конца 2024 года запланировано организовать переселение в новое жилье по реновации 200 тыс. горожан.

«При этом со старта программы было обеспечено начало переселения почти 70 тыс. человек. Из них почти 48 тыс. уже переехали в новостройки, остальные находятся в стадии переезда», — сказал вице-мэр.

Программа реновации жилфонда столицы была утверждена в августе 2017 года. Она затронет порядка 1 млн горожан, а еще предусматривает расселение 5175 многоквартирных домов. Общая мощность 534 стартовых площадок в Москве сейчас достигла 8,5 млн кв. м.