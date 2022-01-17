РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 янв. Процент сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги в Люберцах составил 41%, сообщила в понедельник на еженедельном оперативном совещании руководитель территориального управления МосОблЕИРЦ по городскому округу Елена Мотыль.

«Общий процент сбора за жилищно-коммунальные услуги на 14 января составил 41%. Текущий — 36%, предыдущий период — 5%», — сказала Мотыль.

Она добавила, что с 10 по 14 января через систему ЕЦУР и «Добродел» поступило пять обращений, связанных с вопросами расчета платы за коммунальные услуги. Все обращения отработаны в регламентные сроки.