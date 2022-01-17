РИАМО - 17 янв. Ученики 9 классов подмосковных школ 9 февраля пройдут итоговое собеседование по русскому языку. Это испытание является допуском к Государственной итоговой аттестации, сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

Подать заявление нужно до 26 января. Это можно сделать в своей школе.

Для получения зачета нужно успешно выполнить четыре задания: чтение текста вслух, пересказ текста, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором.

Те, кто не сдаст собеседование по уважительной причине, сможет это сделать в другие даты: 9 марта и 16 мая.