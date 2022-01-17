РИАМО - 17 янв. Городские службы Москвы приступили к очистке дорог, тротуаров и дворов столицы от снега с последующей противогололедной обработкой. В понедельник в городе может выпасть еще до 3 см осадков, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Отмечается, что городские службы регулярно следят за ситуацией на улицах города.

На особый контроль поставлена очистка от снега пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и социальным объектам.

Водителям рекомендуют быть особенно внимательными на дороге и не препятствовать прохождению колонн городской спецтехники.