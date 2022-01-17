РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 янв. Священник из подмосковного Красногорска и популярный блогер Павел Островский сообщил, что купания в проруби на Крещение не имеют ничего общего с православием, они являются следствием языческой традиции.

«Купание в проруби на праздник Крещения - это не церковная традиция, а народная. То есть никакого отношения к православию данные купания не имеют», - написал Островский в своем Instagram-аккаунте.

Он напомнил, что еще пару веков назад было официальное предостережение от Священного синода о том, что купание в проруби на Крещение - это вредно для здоровья и является следствием языческой практики гадать на святках.

«Все рассказы о том, что окунание в Крещенскую прорубь дает очищение душе, прощение грехов и является духовным подвигом, являются всего лишь следствием необразованности народных масс», - подчеркнул священник.

Он пояснил, что проруби рубили не для крещенского моржевания, а для того, чтобы люди могли набрать себе домой освященную воду - ведь раньше не было водопровода в храмах.

Теперь, когда в большинстве храмов есть водопровод, то освящают воду прямо в храме, и там же ее раздают народу.

«Грехом окунание в прорубь не является, но считать, что от трехкратного прыжка в ледяную воду вы не заболеете, не стоит - это миф. Кареты скорой помощи не просто так теперь дежурят около мест реализации этой веселой народной традиции», - добавил Островский.

Он подчеркнул, что православные христиане в праздник Крещения Господня идут сначала на богослужение Крещенского сочельника, а потом на богослужение Крещения - в оба эти дня причащаются, потом берут святую воду и идут домой.

«Все остальное - это экстрим - на ваш страх и риск», - заключил Островский.