РИАМО - 17 янв. На юго-востоке столицы разыскивается водитель, который совершил смертельный наезд на пожилую женщину, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

ДТП произошло на Ташкентской улице во дворе д. 27. В результате наезда женщина от полученных травм погибла на месте.

Сотрудники ГИБДД принимают все необходимые меры для установления личности и местонахождения водителя. Идет розыск транспорта.

Ранее в Москве на Университетском проспекте водитель сбил женщину и ее 11-летнюю дочь. С тяжелыми травмами их доставили в больницу.