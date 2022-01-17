РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 янв. Почти 20 обращений поступило с 10 по 14 января в социальные сети администрации, эксплуатирующую организацию «СК Энергострой», через системы «Добродел» и «Инцидент» по теме уличного освещения в Люберцах, сообщил в понедельник на еженедельном оперативном совещании начальник управления ЖКХ администрации муниципалитета Владимир Караваев.

«Ведется мониторинг обращений, поступивших по вопросу уличного освещения. За предыдущий период поступило 19 обращений. Это Томилино — 3 обращения, Октябрьский — 1, Малаховка — 3, Красково — 5 и Люберцы — 8 обращений», — сказал Караваев.

О неисправностях элементов уличного освещения жители могут сообщить по номеру телефона: 8(915)479-84-47.