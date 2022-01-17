РИАМО - 17 янв. За минувшие сутки в Москве от Covid-19 вылечились 1805 человек, всего с начала пандемии в городе выздоровели после коронавируса 1 909 491 человек, сообщает столичный оперштаб.

Кроме того, за сутки были госпитализированы 736 пациентов с подтвержденной инфекцией. На аппаратах ИВЛ в больницах сейчас находятся 515 пациентов.

За сутки в столице выявили 7529 новых случаев Covid-19, умерли 67 человек с диагностированным коронавирусом. Всего с начала пандемии в городе выявили 2 096 233 случая Covid-19, умерли 37 944 человек.

Ранее эксперты спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусным штаммом «омикроном» в России. Он может прийтись на 22 января.