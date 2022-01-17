РИАМО - 17 янв. В столице еще 5 участков бывших промзон будут реорганизованы в рамках программы «Индустриальные кварталы». Проекты решений о комплексном развитии территорий, общая площадь которых составляет 105 га, были одобрены на заседании Градостроительно-земельной комиссии города, возглавляемой мэром Москвы Сергеем Собяниным. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Территории, которые будут реорганизованы, находятся на севере, северо-востоке и востоке столицы.
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