РИАМО - 17 янв. В столице еще 5 участков бывших промзон будут реорганизованы в рамках программы «Индустриальные кварталы». Проекты решений о комплексном развитии территорий, общая площадь которых составляет 105 га, были одобрены на заседании Градостроительно-земельной комиссии города, возглавляемой мэром Москвы Сергеем Собяниным. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Площадь пяти участков, которые ждет реорганизация, составляет 105 га. Сейчас на этих территориях в основном находятся склады, а на одном - многолетний недострой — пятиэтажный гараж-стоянка. Реализация проектов позволит создать современные, удобные для жизни и работы кварталы. Так, в столице появятся новые производства, жилье и места для отдыха, будет создано 22 тыс. новых рабочих мест. Планируемый объем инвестиций превысит 220 млрд руб., а ежегодные поступления в городской бюджет составят 8 млрд руб.», — сказал Ефимов.

Территории, которые будут реорганизованы, находятся на севере, северо-востоке и востоке столицы.

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