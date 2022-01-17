РИАМО - 17 янв. Подмосковные врачи вылечили от коронавируса еще 668 человек, всего в Московской области болезнь победили 609 203 пациента, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки в регионе зафиксировали 3388 случаев заболевания, умерли 44 Covid-пациента. С начала пандемии в области выявили 666 979 случаев инфицирования, скончались 12 807 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области готовятся противостоять распространению штамма «омикрон». Заранее было увеличено вдвое количество Covid-коек во временном госпитале в парке «Патриот».

В НИЦ им. Гамалеи сейчас рассматривают возможность разработки вакцины от коронавирусной инфекции на основе нескольких штаммов, в числе которых «дельта» и «омикрон».