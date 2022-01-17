РИАМО - 17 янв. За истекшие сутки на территории России умерли 670 человек с подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в стране скончались Х Covid-пациентов, сообщает оперштаб.

Так, в Москве умерли 67 Covid-пациентов, в Санкт-Петербурге – 65, в Московской области – 44, в Алтайском крае - 23, в Красноярском крае - 22, в Свердловской области - 21.

Также за сутки в стране выявили 30 726 случаев заболевания, выздоровели 19 756 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. За все время пандемии подтвердили 10 834 260 случаев инфицирования, поборол болезнь 9 878 371 пациент.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предположила, что по самому плохому сценарию заболеваемость коронавирусом во время новой волны может превысить 100 тыс. новых заражений в сутки. Такой прогноз объясняется тем, что «омикрон» в 3–7 раз заразнее предыдущих вариантов вируса.

Врачи настоятельно рекомендуют проходить вакцинацию от инфекции. Это можно сделать в поликлиниках и выездных пунктах вакцинации.

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