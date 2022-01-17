РИАМО - 17 янв. В Московской области подтвердили 3388 случаев Covid-19 за прошедшие сутки, также за все время пандемии в регионе выявили 666 979 случаев заболевания, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вакцинироваться от инфекции в Подмосковье можно в поликлиниках и выездных пунктах. Через полгода после прививки нужно провести ревакцинацию. Прививки делаются отечественными вакцинами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе вакцинация жителей от Covid-19 находится в приоритете, ее делают максимально удобной.

Коллективный иммунитет от коронавируса в Подмосковье составляет 76,3%.

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