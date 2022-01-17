РИАМО - 17 янв. Московские заказчики сэкономили более 1,2 млрд руб. благодаря проведению совместных закупок, организатором которых выступает столичный департамент по конкурентной политике с 2018 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Эта сумма сопоставима с затратами на строительство трех новых детских садов, рассчитанных на 400 мест», – сказал Владимир Ефимов.

Совместные закупки позволяют привлечь наибольшее количество поставщиков, снижая при этом организационные издержки заказчиков и упрощая процедуры для каждого из участников. При проведении совместной закупки увеличивается объем сделки в натуральном выражении и общая сумма контракта. Это привлекает больше участников, вследствие чего усиливается конкуренция и заметно снижаются цены.

«В среднем на участие в торгах подавалось по 5 заявок. В первый год было сформировано всего 44 совместные закупки, а к концу 2021 года их общее число превысило 450», – пояснил глава департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков. ​