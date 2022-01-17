РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 янв. В подмосковных Мытищах полицейские проверили квартиру на ул. Семашко с целью уточнения информации по соблюдению иностранцами режима пребывания на территории РФ, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Мытищинское».

Установлено, что 49-летняя хозяйка квартиры поставила на миграционный учет 13 иностранных граждан, но места для временного проживания им не предоставила.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ. Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.