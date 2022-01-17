РИАМО - 17 янв. За прошедшие сутки в Москве подтверждено 7529 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев за время пандемии выросло до 2 096 233, сообщает столичный оперштаб.

В Москве привиться от Covid-19 можно бесплатно в пунктах вакцинации при поликлиниках или в общественных местах.

По состоянию на 14 января, полную вакцинацию от коронавируса прошли 6 475 799 жителей города. Уровень коллективного иммунитета составляет 68,5%.

Ранее замдиректора центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи по научной работе Денис Логунов сообщал, что в НИЦ рассматривают возможность разработки вакцины от коронавируса на основе нескольких штаммов вируса, в том числе «дельты» и «омикрона».

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