С наступлением нового года у многих людей появляется желание изменить свою жизнь. Одни находят себе хобби, другие проходят различные курсы повышения квалификации, а некоторые же хотят сменить работу. Правда, далеко не все понимают, когда стоит отправляться на поиски нового места. Обозреватель РИАМО пообщалась с экспертами и выяснила, когда лучше всего начинать проходить собеседования, каких работников сейчас активно ищут и как нужно вести себя на интервью с потенциальным работодателем.

Сезонность рынка

Количество предложений на российском рынке труда напрямую связано с временем года и государственными праздниками. Как отметила директор по персоналу «Т1 Интеграция» Вероника Еликова, не стоит ждать всплеска на рынке в первые недели января.

«Люди выходят на работу после праздников, входят в рабочий ритм, подводят итоги ушедшего года, планируют деятельность на новый. Поиск сотрудников в это время продолжается только для размещенных с прошлого года вакансий», — рассказала Еликова РИАМО.

Больше всего предложений, как правило, появляется в феврале и марте. По словам HR-эксперта Светланы Калиничевой, конец января — тоже подходящее время для поиска новой работы. В это время компании уже оправились от новогодней суеты и еще не попали под влияние очередных праздников.

Российский рынок труда снова затихает с наступлением мая. Летом же процессы поиска, подбора и формирования предложения от работодателей растягиваются, так как люди находятся в отпусках.

По словам Вероники Еликовой, следующий высокий период на рынке — со второй половины августа до конца ноября. В декабре же наступает взаимное снижение активности работодателей и соискателей. В компаниях подводят итоги года, а потенциальные работники ожидают на своем прежнем месте годовой бонус.

Но, как утверждают эксперты, на рынке всегда будут присутствовать компании, которые нуждаются в персонале и прежде всего ориентированы на усиление команды.

«В низкие сезоны (летом, в новогодний период) у соискателей есть даже некоторые преимущества — у них меньше конкурентов, а значит вероятность, что их заметят, выше», — рассказала РИАМО Калиничева.

Также стоит учитывать последние изменения на рынке труда, связанные с пандемией COVID-19. Теперь многие компании работают удаленно или в гибридном формате, а значит поиск новых сотрудников могут вести в любое время и из любой точки мира.

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Нехватка «синих воротничков»

На рынке труда всегда присутствует дефицит и переизбыток определенных кадров. Как рассказала РИАМО консультант международной стаффинговой группы ANCOR Юлия Ильичева, серьезная нехватка специалистов ощущается в сфере IT, среди инженерно-технического персонала и «синих воротничков» — работников промышленной и производственной сфер. Если же говорить о «белых воротничках», работниках умственного труда, то сейчас востребованной считается вакансия специалиста по прогнозированию спроса.

По словам эксперта, работодатели также ищут профессионалов в сфере логистики. Кроме того, работников не хватает на онлайн-платформах, в ЖКХ и строительстве.

«В связи с тем, что у многих работа перешла в онлайн-формат, увеличилась потребность в таких сотрудниках, как интернет-маркетологи, SMM-специалисты, специалисты по кибербезопасности, работники техподдержки», — отметила Калиничева.

Однако большая конкуренция сейчас ощущается среди персональных водителей. По словам Юлии Ильичевой, таких вакансий на рынке достаточно мало, и на каждую из них приходится довольно много соискателей. Также опрошенные эксперты отмечают рост конкуренции на вакансии бэк-офиса.

«Лет 10 назад наблюдался кадровый бум на экономистов, юристов. Сегодня эти специалисты никуда не делись. Но с учетом автоматизации и цифровизации многих бизнес-процессов потребность в них у работодателей значительно снизилась», — рассказала Еликова.

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Адекватное резюме и искренняя заинтересованность

Если человек принял решение уволиться, то ему следует сохранять нормальные человеческие отношения с текущим работодателем до момента расставания, а также по-прежнему ответственно относиться к своим обязанностям. Не стоит портить репутацию, ведь в будущем пути бывших работника и работодателя могут вновь пересечься.

Во время активного поиска нового места работы эксперты рекомендуют придерживаться ряда правил. По словам Юлии Ильичевой, нужно не только составить адекватное резюме и прикрепить к нему хорошую фотографию. Перед собеседованием стоит изучить компанию и ее сферу деятельности. Также можно выяснить, какой у организации дресс-код, и прийти на интервью в соответствующем виде. На собеседование нельзя опаздывать, а во время разговора нужно вести себя уверенно.

«На интервью с работодателем надо рассказать о своих обязанностях на предыдущем месте и подчеркнуть свои достижения. Процессные сотрудники не востребованы — компаниям нужен результат. Стоит задать вопросы о своих будущих задачах, о компании, ее целях и планах развития», — рассказала Вероника Еликова.

Однако сегодня первая встреча потенциальных работника и работодателя часто происходит онлайн. Как отмечают эксперты, среди кандидатов на позиции любого уровня пока не выработалась культура онлайн-общения.

«Люди могут выйти на связь с сотового телефона, чуть ли не из подъезда, с лавочки в сквере или из шумного кафе. Стоит выбрать по-деловому выглядящее пространство в комнате или забронировать «переговорку» в коворкинге. По возможности следует использовать компьютер, а не смартфон — так можно продемонстрировать серьезное отношение ко встрече», — пояснила Юлия Ильичева.

Также эксперты уверены, что работодателя подкупают искренняя заинтересованность кандидата и его горящие глаза. Если у соискателя есть желание работать, он нацелен на выполнение поставленных задач, то даже в сложных ситуациях такой человек сможет найти подходящее решение. Такие качества ценит каждый руководитель.

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