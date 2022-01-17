В ночь с 18 на 19 января отмечают один из главных православных праздников — Крещение. Верующие традиционно окунаются в прорубь — считается, что этот обряд смывает грехи, очищает помыслы и оздоравливает тело. Купели в каких локациях Московского региона пользуются популярностью, читайте в материале РИАМО.

Дворцовый пруд

Традиционно одна из самых популярных локаций среди жителей столицы. Сюда часто приезжают представители СМИ снимать репортажи, так что у смельчаков есть шанс попасть в кадр и рассказать на камеру о своих ощущениях после купания. Неподалеку от оборудованной купели будет работать храм Живоначальной Троицы, где проведут крещенский молебен.

Адрес: Москва, ул. 1-я Останкинская, д. 7, стр. 1

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Малое Бездонное озеро

Для жителей Северо-Западного округа столицы в этом году под крещенские омовения будет оборудована прорубь в Малом Бездонном озере. На площадке будут работать медики, спасатели и полевая кухня. Чтобы добраться до места, придется пересечь Серебряный бор, так что ночное купание можно удачно совместить с прогулкой по лесу.

Адрес: Москва, ул. Таманская, д. 56

Борисовские пруды

Данная купель расположена на территории живописного парка. Локация будет оборудована по всем правилам: оснащена туалетами, пунктами горячего питания, раздевалками. Дежурство будут нести экипажи медиков, полиции и спасателей. К югу от водоема расположен храм Живоначальной Троицы, где пройдет праздничная крещенская служба.

Адрес: Москва, ул. Борисовские пруды, вл. 2

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Тропаревский парк

В этом году купель разместят в пруду, расположенном на территории популярной зоны отдыха «Тропарево». Место для крещенского купания оборудуют противоскользящими настилами, также тут планируют поместить раздевалки, пункт для обогрева, организовать освещение в темное время суток. За безопасностью на локации будут следить сотрудники полиции, спасатели, а также медики.

Адрес: Москва, ул. Академика Виноградова, 12

Ново-Иерусалимский монастырь

Служба в преддверии Крещения традиционно пройдет в Ново-Иерусалимском монастыре. А купель обустроят совсем рядом с ним, на реке Истра. На берегу разместят деревянные мостки, в непосредственной близости от проруби — шатры, где можно будет переодеться, согреться и выпить горячего чаю.

Адрес: Московская обл., г. Истра, Ново-Иерусалимская наб., д. 1

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Главный храм Вооруженных сил РФ

Возле храма располагается большой искусственный водоем, который в 2022 году станет местом проведения крещенских купаний во второй раз. Рядом с купелью оборудуют палатки для обогрева. Также здесь планируют раздавать горячий чай. Локация оборудована фонарями и иллюминацией.

Адрес: Московская обл., Одинцовский г.о., 55-й км Минского ш.

Село Троицкое

Здесь располагается одно из самых популярных в Подмосковье мест среди верующих — Троицкий святой источник. Этот родник освятили в честь Живоначальной Троицы. Локацию оборудуют купальнями, палатками для переодевания. Также здесь будут раздавать горячий чай.

Адрес: Московская обл., г.о. Мытищи, с. Троицкое

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Село Андреевское

Как и в предыдущие годы, святой источник Николая Чудотворца станет одной из главных площадок для крещенских купаний в Коломне. Располагается локация в живописном месте, рядом находится храм Успения Пресвятой Богородицы. К празднику купели оборудуют всем необходимым.

Адрес: Московская обл., г.о. Коломна, с. Андреевское

Село Жестылево

Еще одна популярная среди жителей Подмосковья локация для крещенских омовений. Купель будет организована на роднике, который находится близ храма Покрова Пресвятой Богородицы, внутри небольшой деревянной часовни.

Адрес: Московская обл., Дмитровский г.о., с. Жестылево