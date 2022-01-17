РИАМО - 17 янв. Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного управления ФАС России о включении сведений в отношении ООО «Профресурс» в реестр недобросовестных поставщиков по факту отказа от контракта с больницей в Раменском, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Раменской ЦРБ об одностороннем отказе фирмы от исполнения контракта на выполнение аварийно-восстановительных и непредвиденных работ.

Управление признало действия общества не соответствующими закону, а сведения в отношении фирмы — подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков. Компания обратилась в суд.

По итогам в удовлетворении требований ООО «Профресурс» суд отказал. Он также подтвердил законность решения Московского областного УФАС России.