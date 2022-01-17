РИАМО - 17 янв. В 2022 году столичная Госинспекция по недвижимости проведет свыше 80 вебинаров, они будут способствовать профилактике нарушений в земельно-имущественной сфере, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Формат встреч позволяет в онлайн-режиме доступно рассказать о правилах использования объектов недвижимости и ответить на вопросы, волнующие граждан, в том числе бизнесменов.

«В этом году Госинспекция по недвижимости планирует провести свыше 80 онлайн-мероприятий для физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и представителей бизнес-сообщества. План вебинаров в течение года дополняется, если есть запросы на конкретные темы», — отметил начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы Владислав Овчинский.

Вебинары расскажут слушателям об использовании земельных участков, а также нежилых помещений. Также внимание уделят профилактике незаконного переустройства и самовольного строительства.

Онлайн-встречи продлятся 45 минут, при большом количестве вопросов от слушателей они могут продлиться до 1 часа. Предполагается, что в среднем на вебинары запишется от 70 до 100 человек. ​