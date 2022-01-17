РИАМО - 17 янв. В Подмосковье и столице в середине недели ожидается похолодание до минус 12 градусов. В течение недели будет идти снег, местами прогнозируется метель, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Погода будет относительно теплая, но со снегом практически все дни. Сегодня ожидается снег, местами с метелью, может выпасть до 1-3 сантиметров осадков», - сказала Позднякова.

Она отметила, что 17 января температура составит минус 1-3 градуса.

18 января погода ожидается облачная со снегом, местами возможна метель. Снежный покров увеличится на 1-2 сантиметра. Температура в Москве составит до минус 2-4 градусов. Ветер сменится с юго-западного на северо-западный, и начнется вторжение более холодного воздуха.

19 января температура воздуха в Московском регионе составит минус 7-12 градусов.

«Погоду начнет определять новый циклон, он «нырнет» практически в центре европейской России, то есть Москва будет вблизи центра. Атмосферное давление начнет уже понижаться», - добавила Позднякова.

С 20 по 22 января погода будет более облачной, временами ожидается снег. Преобладающая температура будет ниже климатической нормы, в ночные часы она составит минус 5-10 градусов, а днем — минус 3-8 градусов. ​