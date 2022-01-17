РИАМО - 17 янв. Водитель автомобиля Subaru сбил женщину с 11-летней девочкой, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на Университетском проспекте, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Авария произошла утром в понедельник. Женщину госпитализировали с подозрением на перелом позвоночника.

Ребенка осмотрели врачи, состояние его здоровья уточняется. На месте аварии работают следователи. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

По предварительной информации, у ребенка диагностировали ушиб грудной клетки. Девочка госпитализирована.

Водитель пояснил, что не знал о существовании пешеходного перехода в месте, где произошло ДТП.