До конца 2023 года в Москве планируют завершить строительство Юго-Восточной хорды (ЮВХ) — крупнейшего дорожно-транспортного проекта столицы среди тех, которые намерены реализовать в ближайшем будущем. Протяженность основного хода хорды составит 28 километров. Всего с учетом съездов и реконструкций прилегающей улично-дорожной сети построят около 100 километров дорог. Трасса войдет в систему скоростных хордовых магистралей — ключевого транспортного проекта мегаполиса. Хорды свяжут периферийные районы столицы, снизив нагрузку на центр города, МКАД и ТТК. О проекте строительства ЮВХ и его перспективах — в материале РИАМО.

10 шагов к запуску ЮВХ

Сайт комплекса градостроительной политики и строительства Москвы

По данным комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы, после запуска ЮВХ соединит 22 района столицы с населением около 2,5 миллиона человек. Строительство хорды планируют завершить до конца 2023 года, а все работы по проекту разделили на 10 участков. Завершение строительных работ на большинстве из них запланировано на IV квартал 2023 года.

Участок № 1 пройдет от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта. Общая длина дорог на этом участке составит 11 километров. При этом более 8 километров из них придется на эстакады. Завершение строительства участка запланировано на II квартал 2023 года.

Участок № 2 пройдет от Рязанского проспекта до Третьего транспортного кольца (ТТК). Его длина составит 5 километров — здесь построят шестиполосную трассу порядка 1,5 километра длиной без учета съездов на прилегающие улицы, а остальную часть дорог реконструируют. После завершения строительства ЮВХ этот путепровод свяжет хорду с ТТК, обеспечит более равномерное распределение транспортных потоков, уменьшит избыточный пробег автотранспорта и снизит нагрузку на основные вылетные магистрали юго-восточного сектора города — шоссе Энтузиастов, а также Рязанский и Волгоградский проспекты.

Участок № 3 пройдет от улицы Грайвороновской до улицы Шоссейная. Общая длина дорог на этом участке составит 10,4 километра, из которых 3,2 километра придется на пять эстакад. Участок № 4 пройдет от улицы Шоссейной до улицы Полбина. Общая длина дорог здесь — 5,6 километра с учетом двух эстакад длиной в 1,3 километра.

Улицу Полбина с Курьяновским бульваром свяжет участок № 5 общей длиной в 10,7 километра. На нем появятся две эстакады длиной 480 метров и один подземный пешеходный переход.

Участок № 6 соединит Курьяновский бульвар с Кантемировской улицей. Он будет включать транспортную развязку на пересечении с Каширским шоссе и Южной рокадой. Общая длина дорог на участке составит 12,4 километра. В эти цифры, помимо прочего, входят семь эстакад длиной 3,3 километра, 335-метровый мост и подземный пешеходный переход. Это единственный участок ЮВХ, который будет полностью реализован уже после запуска хорды, — в I квартале 2024 года.

Участок № 7 пройдет от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД. Общая длина дорог на нем составит 13,3 километра с учетом подземного путепровода длиной 660 метров. Вдоль Каспийской улицы от улицы Кантемировская до Павелецкого направления МЖД пройдет участок № 8. Общая длина дорог здесь составит 5,5 километра: эти цифры включают пять путепроводов длиной 889 метров, 33-метровый тоннель, а также 75-метровый мост.

Участок № 9 — от Павелецкого направления МЖД до МКАД. Общая длина дорог на нем — 11,2 километра с учетом эстакады (1,2 километра), тоннеля (46 метров) и путепровода (301 метр). Наконец, последний участок № 10 соединит МКАД и автодорогу Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Общая длина дорог здесь — 11,2 километра с учетом 640-метровой эстакады, двух тоннелей длиной 180 метров, 135-метрового моста, трех путепроводов общей длиной в 1,3 километра и трех надземных пешеходных переходов.

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Ставка на хорды

сайт комплекса градостроительной политики и строительства Москвы

По словам экспертов, опрошенных РИАМО, строительство ЮВХ и других хордовых магистралей — один из важных факторов, которые сопутствуют развитию города.

Как объясняет глава проектного бюро «АртПро» Дмитрий Анпилогов, плотность застройки в столице постоянно растет, что сказывается на загрузке транспортных магистралей. Существующие транспортные артерии перегружены или близки к своей максимальной пропускной способности. Впрочем, для этого есть и исторические предпосылки.

«Потребность в строительстве новых дорог в Москве сохранится еще продолжительное время — необходимо исправлять особенности прошлых, еще советских градостроительных планов, где упор делался на общественный транспорт и наличие личных автомашин не поощрялось и не учитывалось в современных объемах», — говорит завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при Правительстве России Александр Цыганов.

Если раньше транспортные проблемы в Москве власти города пытались решить за счет кольцевых магистралей, то сегодня выбор сделан в пользу хорд и рокад. Они позволяют связать разные районы как в столице, так и за МКАД.

«На мой взгляд, отказ от строительства кольцевых магистралей в пользу хорд представляет собой правильное решение. Хорды и рокады, проходящие вне центральной части города, позволяют обеспечить связанность между локациями и перераспределить транспортные потоки», — рассказывает управляющий партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE) Надежда Коркка.

По словам Александра Цыганова, эффект от запуска Северо-Восточной хорды (СВХ) ощущается уже сегодня — и похожего эффекта стоит ожидать и от запуска ЮВХ. Как отмечает независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов, хордовая система на 20% эффективнее замкнутой кольцевой. Когда все московские хорды достроят, дорожная обстановка улучшится в 73 районах Москвы.

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Экологический аспект

Впрочем, у проекта ЮВХ есть и свои противники. Их главный аргумент — в том, что строительство столь масштабного транспортного объекта неизбежно повлечет за собой ущерб для экологии. Однако строители ЮВХ уделяют экологическому вопросу самое пристальное внимание.

Как объясняет в разговоре с РИАМО Алексей Тузов, для защиты жителей Рязанского и Нижегородского районов, Лефортово, Перово, Соколиной Горы, Печатников, Южнопортового, Текстильщиков от шума и выхлопов автомобилей в рамках строительных работ устанавливают шумозащитные экраны, а также звуконепроницаемые окна в жилых домах.

«Кроме того, на прилегающей к хорде территории проводят активное озеленение. Например, на участке от Рязанского проспекта до ТТК уже посадили 378 деревьев и 6870 кустарников, уложили более 33 гектаров газонов», — отмечает Тузов.

По словам Надежды Коркки, в основном ЮВХ проходит через промышленные территории. Однако в зону влияния попадает ряд домов, расположенных в районах Царицыно, Москворечье-Сабурово, Печатники, Нижегородский, а также в Ленинском городском округе Московской области (ЖК «Южная Битца»).

«За счет увеличения трафика экологическая ситуация в данных районах может стать хуже. Полагаю, что стоило бы предусмотреть дополнительные меры по снижению негативного воздействия на окружающую среду, в том числе увеличить протяженность шумозащитных экранов и количество зеленых насаждений», — считает специалист.

В свою очередь Александр Цыганов отмечает, что проектирование новых объектов ЮВХ и их строительство должно учитывать прошлое мест, где их планируют возводить. При этом с особой осторожностью нужно подойти к строительству рядом с объектами Росатома и возможным местам захоронений радиоактивных отходов.

«Пока многие транспортные объекты еще не завершены, вполне можно учесть особенности территорий, часть из которых потребует более сложных решений и рекультивации больших объемов грунта, оставлять который в городе рядом с жильем нельзя», — объясняет Цыганов.

Впрочем, многочисленные дорогостоящие мероприятия, сопровождающие строительство хорды — высадка новых деревьев, прокладка бульваров и обустройство набережных вдоль имеющихся водоемов и рек, — в конечном итоге могут не только сохранить экологическую обстановку на прежнем уровне, но даже улучшить ее.

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Трасса без равнодушных

Между тем, учитывая, что ЮВХ — крупнейший дорожно-транспортный проект столицы за последние годы, не удивительно, что он вызывал бурное обсуждение среди горожан. Одно из крупнейших онлайн-сообществ по теме — группа «Юго-Восточная хорда в Печатниках» в соцсети «ВКонтакте». Она насчитывает более тысячи участников.

Многие жители города считают, что строительство хорды может навредить экологии, а сама дорога большую часть времени может простаивать почти без машин.

«Приходилось ездить по уже построенным хордам — довольно пустынные дороги. Причем в любое время суток. Помогают быстро из пробки в пробку проскочить. Я так понимаю, хотят по ним большегрузы гонять, чтоб по МКАД круги не наворачивали», — предполагает москвич Максим.

«Если хорда будет проходить через Печатники, то местный запах будет перебит запахом выхлопных газов от машин», — отмечает Иван.

Но встречаются и горожане, которые выступают за строительство хорды.

«Хорда разгрузит пробки в Люблино. То, что плохо для одних, может быть хорошо для других. У нас в Люблино машинопоток больше, чем в Печатниках. Люблинская улица — это почти МКАД, не утихает до двух часов ночи, а с шести утра на ней уже пробки», — пишет москвич Николай.

«Нужна эта дорога как ни крути. Один Братеевский мост не справляется с потоком машин. А мешают строительству те, у кого нет машины. Надеюсь, хорду построят», — считает местный житель Роман.