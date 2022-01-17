РИАМО - 17 янв. Правоохранители рассматривают версию об инсценировке ограбления вдовы народного артиста России Александра Градского Марины Коташенко. Она заявила в полицию о случившемся только спустя 7 часов, сообщает kp.ru.

«По словам женщины, днем в воскресенье она выехала по делам на своей машине из дома в поселке Новоглаголево под Наро-Фоминском. Однако далеко не уехала. Едва повернула из деревни на ЦКАД, проехав по новой кольцевой всего пару километров, как почувствовала удар. Притормозила на обочине у деревни Жедочи», — сказал источник в правоохранительных органах.

После этого рядом с машиной Коташенко остановился другой автомобиль, из которого вышли 3 человека. Они заставили вдову ехать обратно, а сами сели в салон. По словам Коташенко, один из злоумышленников показал пистолет и заявил, что она должна им денег за разбитый автомобиль.

Угрожая женщине оружием, злоумышленники заставили ее открыть дом и отдать ценности, которые там были. В полиции вдова рассказала, что боялась за свою жизнь, поэтому отдала грабителям крупную сумму наличных денег – порядка 100 млн рублей. После этого злоумышленники заставили Коташенко отвезти их в Апрелевку, где они пересели в другое авто и уехали.

При этом в правоохранительных органах считают, что вряд ли автоподставщики случайно наткнулись на Коташенко. Скорее всего, за ней какое-то время наблюдали, аварию устроили специально недалеко от дома. В то же время некоторые детали, которые рассказала вдова, показались правоохранителям странным. Одной из них стало то, что женщина хранила большую сумму наличности дома, а не в банке.

«Сама «авария» на ЦКАД произошла около 13:00, однако в Селятинский отдел полиции Коташенко пришла лишь около 20:00. Спустя почти семь часов! Как будто давала преступникам фору, чтобы скрылись. Хотя из Апрелевки, где грабители отпустили женщину, до Селятина всего ничего. А из Новоглаголева вообще пешком пройти можно», — рассказал источник в правоохранительных органах.

Сама вдова заявила, что была в состоянии шока и боялась злоумышленников, которые угрожали вернуться и убить ее и детей, если она обратится в полицию.

Сейчас правоохранители ищут злоумышленников и проверяют версию об инсценировке ограбления. Такое могли устроить, чтобы, например, вывести из-под раздела часть наследства.