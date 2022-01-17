РИАМО - 17 янв. Еще 9 станций Большой кольцевой линии столичной подземки планируют достроить в 2022 году, общая готовность оставшегося отрезка составляет более 60%, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Станция «Марьина Роща» станет одной из самых глубоких в столичном метрополитене. Длинна ее эскалаторов составит 130 м, что является рекордом. С этой станции можно будет пересесть на «салатовую» ветку метро и МЦД-2.

Станция «Рижская» будет находиться на одноименной площади. С нее можно будет пересесть на Калужско-Рижскую линию. Недалеко расположены Рижский вокзал и платформы МЦД. Также у пассажиров появится доступ к остановкам наземного общественного транспорта.

Новая станция «Сокольники» своим оформлением будет посвящена истории метрополитена. На стенах и потолках установят алюминиевые панели с изображением исторических фотографий и плакатов 40–50-х годов XX века. Платформа будет находиться у главного входа в парк «Сокольники», со станцией «красной» ветки ее соединят пешеходным переходом.

Станция «Текстильщики» будет иметь 2 вестибюля, они будут выходить на Люблинскую и Шоссейную улицы. Планируется, что в будущем это станет крупный транспортно-пересадочный узел. У пассажиров будет доступ к станции «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии и платформе МЦД-2.

Новая станция «Печатники» появится на пересечении улиц Гурьянова и Шоссейной. Она войдет в состав крупного ТПУ, также как и одноименная станция Люблинско-Дмитровской линии и строящейся станцией МЦД-2.

Станции «Нагатинский Затон» и «Кленовый бульвар» не будут иметь переходов на другие линии. Однако они облегчат транспортную доступность района Нагатинский Затон и музея-заповедника «Коломенское».