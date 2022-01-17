РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 янв. Около 1 тыс. спортсменов приняли участие в Кубке главы Подольска по спортивным бальным танцам, сообщил организатор соревнований, руководитель спортивно-танцевального клуба «Макс-Классик» Андрей Печерников.

В УСЦ «Юность» микрорайона Климовск 16 января прошли ежегодные соревнования на Кубок главы городского округа по спортивным бальным танцам. Среди почетных гостей был первый замглавы администрации муниципалитета Виктор Чуб, председатель комитета по культуре и туризму администрации Борис Денисов, которые поздравили участников с открытием вечернего отделения турнира.

«От имени главы округа сердечно приветствую всех участников и гостей этого замечательного праздника спорта. Данные соревнования - знаковое событие, которое ежегодно собирает большое количество участников, а прекрасный вид спорта радует подольчан. Желаю всем здоровья, удачи, побед», - сказал Чуб.

Как отметил Печерников, соревнования проводились в 13-й раз и проходили с самого утра и до позднего вечера. В них приняли участие около 1 тыс. спортсменов из различных уголков страны.