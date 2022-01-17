РИАМО - 17 янв. Горячую и холодную воду отключали в результате пожара на трансформаторной подстанции в Балашихе. Водоснабжение было восстановлено в полном объеме в ночь на 17 января, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Пожар произошел на трансформаторной подстанции на 17 километре Горьковского шоссе 16 января. В результате проверки трансформаторной подстанции было установлено, что один трансформатор, обслуживающий насосы для подачи водоснабжения, выгорел.

В результате были отключены холодная и горячая вода. В зону отключения водоснабжения попало 7 микрорайонов с 293 многоквартирными домами с населением около 77 тысяч человек.

Водоснабжение восстановили в 00:05 17 января. В работах было задействовано 35 человек и 26 единиц техники.