РИАМО - 17 янв. Проект «Цифровой двойник города Москвы» стал победителем в номинации «Лучшее ИТ-решение для умного города» премии «Цифровые вершины — 2021», а единый городской идентификатор Mos ID занял первое место в номинации «Лучший государственный сервис», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Лауреаты премии были объявлены в рамках Гайдаровского форума. Эксперты оценили 160 московских проектов, чтобы выбрать лучших. Они обращали внимание не только на технические характеристики, но и на социально-экономический эффект, который они привносят.

«Столица является флагманом развития российской ИТ-отрасли, а последние два года стали импульсом к еще большему развитию цифровых сервисов и созданию новых перспективных проектов. Москва не только сохраняет экспертизу в сфере цифровизации, но и готова делиться опытом внедрения ИТ-решений для повышения качества жизни и эффективности управления в других городах», — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Единый идентификатор Mos ID позволяет получить доступ ко всем системам города, он является логином и паролем от портала mos.ru. Пользователю не нужно запоминать данные от разных сервисов. Mos ID предоставляет доступ более чем к 150 ресурсам.

«Цифровой двойник города Москвы» - это 3D-модель города и архив панорам улиц столицы. Она позволяет моделировать различные строительные решения, а также анализировать процессы и управлять хозяйством.