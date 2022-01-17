РИАМО - 17 янв. Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что любой штамм коронавирусной инфекции может стать «живой вакциной», но заражение им может закончиться смертью. В то же время вакцинация «Спутником V» является безопасной защитой от инфицирования.

«Живой вакциной» не только «омикрон» может быть, но и все штаммы, которые циркулируют. Если человек перенес заболевание «на ногах», то, считайте, это живая вакцина. Но никто не скажет, какие будут последствия такой «вакцинации», - сообщил Гинцбург ТАСС.

Специалист добавил, что вакцинация, например, препаратом «Спутник V» является безопасной и эта безопасность доказана, тогда как инфицирование коронавирусом может обернуться любыми осложнениями, в том числе закончиться смертью.

В конце прошлого года представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала, что новая мутация коронавируса – штамм «омикрон» – может стать «живой вакциной», а это поможет победить пандемию.