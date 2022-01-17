РИАМО - 17 янв. В начале текущей недели на территории столицы ожидается аномально теплая погода, которая будет сопровождаться ветром, снегом, метелью и гололедицей, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Давление в Москве <...> в понедельник уже понизится до 725 мм рт. ст., потому что приближается глубокий циклон», - сообщил Вильфанд РИА Новости.

Он уточнил, что температура будет колебаться от минус 3 до минус 1 градуса, а это высокие показатели для этого времени года. Таким образом, температурное отклонение от нормы в начале недели составит 5-6 градусов.

При этом похолодание как раз придется на Крещение, которое традиционно отмечают 19 января. В этот день в Москве и Подмосковье подморозит до минус 10 градусов.