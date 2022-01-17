РИАМО - 17 янв. С помощью сервиса mos.ru жители столицы могут отправить сканы документов в рамках программы реновации. До этого нужно было являться лично, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее для подачи документов следовало лично несколько раз явиться в центр информирования по переселению. Сейчас на портале mos.ru заработал сервис «Загрузка документов в рамках переезда по программе реновации».

«Новый сервис будет актуален также в том случае, если участникам программы реновации необходимо передать недостающие документы для финального оформления договора. Например, если для завершения процедуры не хватает всего одной страницы документа, человеку не придется идти на прием в центр информирования по переселению — достаточно загрузить скан документа онлайн и принести оригинал позже, при подписании договора», — сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов.

Он добавил, что теперь большая часть вопросов в рамках переезда решается удаленно, без личных визитов и звонков. Козлов отметил, что власти города намерены перевести в электронный вид максимальное количество услуг, для получения которых можно обойтись без личного присутствия. Это позволит упростить процесс переезда и ускорить заселение в новую квартиру.

Сервис «Загрузка документов в рамках программы реновации» находится в раздел «Услуги» там нужно найти категорию «Жилье, недвижимость, земля», а затем во вкладке «Реновация» выбрать «Помощь при переезде в рамках программы реновации».

Затем можно приступать к загрузке сканов документов. На mos.ru принимают файлы в самых распространенных форматах — pdf, gif, jpeg, png и zip. Размер файла не должен превышать 15 мегабайт.