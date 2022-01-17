РИАМО - 17 янв. Правоохранители считают, что ограбление загородного дома вдовы народного артиста России Александра Градского было совершено по наводке. Не исключено, что это сделали домработники, сообщает mk.ru.

Градский все наличные деньги хранил в своей московской квартире, которая расположена в Козицком переулке. Примечательно, что деньги лежали не в сейфе, а просто в буфете.

При этом артист часто рассказывал, что наличность уже даже не влезает в буфет и буквально вываливается наружу.

После того, как Градский умер, его жена решила перевезти наличку в загородный дом. Об этом знали люди, обслуживающие дом.

Ограбление загородного дома Градского в Подмосковье произошло 16 января. По неофициальным данным, было похищено 100 млн рублей. Преступники специально устроили ДТП с машиной вдовы артиста, а затем заставили ехать ее домой, где ограбили.