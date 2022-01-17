РИАМО - 17 янв. В библиотеке «Московской электронной школы» пользователям стала доступна новая лаборатория «Логосоревнования», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Новая лаборатория даст участникам возможность создавать логические задания и соревноваться в интеллектуальных турнирах на платформе программы. Принять участие могут и ученики, и учителя.

«Новая лаборатория «Логосоревнования» обладает теми же возможностями и функционалом, что и уже завоевавшая популярность у пользователей лаборатория «Логитариум», но теперь на базе этого инструмента можно проводить и виртуальные состязания. Это хорошая возможность для школьников представить сообществу свои разработки, поделиться опытом, прокачать логические навыки и знания предметов школьной программы», — рассказал заместитель директора Городского методического центра Москвы Антон Марко.

В настоящее время в библиотеке «МЭШ» представлено 30 лабораторий по предметам школьной программы. В том числе 56 тыс. сценариев уроков, более 11 тыс. видеоуроков, свыше 1,7 тыс. электронных учебных пособий. ​